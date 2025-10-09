নিয়োগ

সমরাস্ত্র কারখানায় নবম গ্রেডে চাকরি, পদ ১৬

ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ) ৯ম গ্রেডভুক্ত পদে জনবল নিয়োগ দেবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদ ১৬টি। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ১২ অক্টোবর থেকে আবেদন শুরু হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা বিবরণ—

১. সহকারী প্রকৌশলী
 পদসংখ্যা: ১৩টি
২. সহকারী কেমিস্ট
পদসংখ্যা: ১টি
৩. পার্সোনেল অফিসার/স্টোর অফিসার/আবাসিক অফিসার/ক্রয় অফিসার/বাজেট অফিসার
পদসংখ্যা: ২টি

আবেদনের বয়সসীমা

৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া:

আগ্রহী প্রার্থীরা http://bof.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

*আবেদন শুরুর সময়: ১২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৯টা
*আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
*প্রার্থীরা আবেদনপত্র সাবমিট করার সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি (সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২২৩/- টাকা এবং অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য ৫৬/- টাকা) জমা দিতে পারবেন।

*আবেদনের বিস্তারিত সব তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন

