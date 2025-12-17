হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন পদে চাকরি
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া মানসিক বিভাগে একজন ‘ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট’ নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আবেদনের শেষ সময় ১ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা: BMDC কর্তৃক স্বীকৃত ও রেজিস্ট্রিকৃত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/এমএস/এমডি-১ম পার্ট উত্তীর্ণকারী/ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকবৃন্দ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল: ৯ম গ্রেড
২. পদের নাম: ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাইকোলজিতে মাস্টার্স পাস।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনের নিয়ম
সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ প্রয়োজনীয় সব শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত অনুলিপিসহ এক কপি জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি: ৫০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট)
আবেদনের শেষ তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০২৬।