নিয়োগ

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন

বেসরকারি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি ‘অফিসার টু এসইও’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে ব্যাংকটির ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিভিশন বিভাগে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

পদের নাম: অফিসার টু এসইও।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, ব্যবসায় প্রশাসন বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

আরও পড়ুন

নতুন পে-স্কেলের বেতন-ভাতা আদেশ সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন, বিনোদন ভাতা নিয়ে যে নির্দেশনা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। তবে ব্যাংকটির নীতিমালা অনুযায়ী চমৎকার বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্যাকেজ প্রদান করা হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আরও পড়ুন

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ১১ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৫৫

আরও পড়ুন

বিনা মূল্যে এআই প্রশিক্ষণ, দিনে ভাতা ২০০ টাকা, এইচএসসিতে আবেদন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন