অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৫ জনের চাকরি, বেতন নতুন পে স্কেলে

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৫ জনের চাকরি, বেতন নতুন পে স্কেলে
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটে একাধিক শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজস্ব খাতভুক্ত ৩টি ভিন্ন পদে মোট ৩৫ জন চাকরির সুযোগ পাবেন। অনলাইনে আবেদন শুরু ৩ নভেম্বর ২০২৬ থেকে। ২৩ নভেম্বর ২০২৬-এ আবেদন শেষ হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা
১. ব্যক্তিগত সহকারী
পদ সংখ্যা: ১০
বেতনস্কেল: ২৪০০০-৫৮০০০
২. অফিস সহকারয় কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১২
বেতনস্কেল: ২১৯০০-৫২৯০০
৩. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৩
বেতনস্কেল: ২০০০০-৪৮৪০০
বয়সসংক্রান্ত তথ্য
আবেদনকারীর বয়স ১ নভেম্বর সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। সফলভাবে আবেদন সাবমিট করার পর টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।