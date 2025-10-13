রিস্ক অফিসার নিয়োগ দিচ্ছে যমুনা ব্যাংক

রিস্ক অফিসার নিয়োগ দিচ্ছে যমুনা ব্যাংক
রিস্ক অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের এই পদে আবেদন করতে প্রয়োজন হবে ৭ থেকে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ সময় ৩০ অক্টোবর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
রিস্ক অফিসার
দায়িত্বগুলো
১. ব্যাংকের সর্বব্যাপী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ERM Framework) বাস্তবায়নে চিফ রিস্ক অফিসারকে সহায়তা করা।
২. কৌশলগত ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
৩. ক্রেডিট ও মার্কেট রিস্ক বিশ্লেষণ।
৪. অপারেশনাল ও এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি নিরূপণ।
৫. নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুবর্তিতা ও প্রতিবেদন তৈরি।
শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা
ফাইন্যান্স, ইকোনমিকস, অ্যাকাউন্টিং, স্ট্যাটিস্টিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। CFA চার্টারধারী (CFA Institute কর্তৃক প্রদত্ত) হতে হবে। CFA চার্টার ছাড়া আবেদন গ্রহণ করা হবে না। অতিরিক্ত যোগ্যতা যেমন FRM (Financial Risk Manager) বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সনদধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। Excel (Advanced), Power BI, Python বা R-এ আর্থিক মডেলিং ও ডেটা বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা
স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, NBFI বা ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ট্রেজারি, ক্রেডিট অ্যানালাইসিস বা মার্কেট রিস্ক বিভাগে কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা। Basel Framework বাস্তবায়ন, ঝুঁকি পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রক মূলধন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা। ম্যাক্রোইকোনমিক সূচক, বৈশ্বিক আর্থিক বাজার ও ALM (Asset-Liability Management) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। ICAAP, স্ট্রেস টেস্টিং ও সিনারিও-বেসড এনালাইসিসের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন–ভাতা
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ইনসেনটিভ ও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
কর্মস্থল
হেড অফিস, ঢাকা।
বয়সসীমা
সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন অথবা সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের (সর্বোচ্চ ৩০ কেবি) ছবি ও হালনাগাদ সিভি সংযুক্ত করে ঠিকানায় ই–মেইল করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ অক্টোবর ২০২৫