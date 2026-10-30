ই-জোন এইচ আর এম লিমিটেডে ১১৬৯ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

ই-জোন এইচ আর এম লিমিটেডে ১১৬৯ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ
ই-জোন এইচ আর এম লিমিটেডে আউটসোর্সিং চুক্তির আওতায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১৬৯। একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য ৫৩টি জেলায় মাঠ পর্যায়ের ৫টি এবং ঢাকাস্থ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ৩ ক্যাটাগরির পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর
পদসংখ্যা: ২৬
বেতন-ভাতা
৭০,০০০-৮০,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: জেলা পর্যায়।
২. পদের নাম: উপজেলা ডাটা ম্যানেজমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
পদসংখ্যা: ২০০
বেতন-ভাতা
৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: উপজেলা পর্যায়।
৩. পদের নাম: ইউনিয়ন ডাটা ফ্যাসিলিটেটর
পদসংখ্যা: ৮০০
বেতন-ভাতা
৩২,০০০-৩৫,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: ইউনিয়ন পর্যায়।
৪. পদের নাম: ডাটা কোয়ালিটি মনিটর
পদসংখ্যা: ২৬
বেতন-ভাতা
৪৫,০০০-৫০,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: জেলা পর্যায়।
৫. পদের নাম: ডাটা কোয়ালিটি ফ্যাসিলিটেটর
পদসংখ্যা: ৯২
বেতন-ভাতা
৩৫,০০০-৩৮,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: জেলা পর্যায়।
৬. পদের নাম: ডাটা মনিটরিং এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২১
বেতন-ভাতা
৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU), ঢাকা।
৭. পদের নাম:টেকনিক্যাল এক্সপার্ট-সিস্টেম অপারেশনস
পদসংখ্যা: ২
বেতন-ভাতা
১,২০,০০০-১,৩০,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU), ঢাকা।
৮. পদের নাম: প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন-ভাতা
৫০,০০০-৫৫,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU), ঢাকা।
চাকরির মেয়াদ
১৬-১৮ মাস (প্রস্তাবিত)।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২ নভেম্বর ২০২৬
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