বিভিন্ন কর অঞ্চলে ২৩৪ পদে নিয়োগ, চলছে আবেদন

বিভিন্ন কর অঞ্চলে ২৩৪ পদে নিয়োগ, চলছে আবেদন
৬টি কর অঞ্চলে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগে আবেদন চলছে। এতে মোট পদসংখ্যা ২৩৪, সবচেয়ে বেশি শূন্য পদ নারায়ণগঞ্জ কর অঞ্চলে, ৫৫টি।
নারায়ণগঞ্জ কর অঞ্চল
১৩ থেকে ২০ গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগে আবেদন শুরু হয়েছে ২৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে। মোট পদসংখ্যা ৫৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২৬। বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।
ঢাকা কর অঞ্চল-৬
১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪১। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর ২০২৬। বিস্তারিত দেখুন https://www.prothomalo.com/chakri/employment/p7jwg4d6pz এই ঠিকানায়।
চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-১
নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে ২৬ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ নভেম্বর ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত। বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।
কুমিল্লা কর অঞ্চল
১৩ থেকে ২০ গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪১। আবেদনের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর ২০২৬। বিস্তারিত সব তথ্যের জন্য এখান দেখুন।
ঢাকা কর অঞ্চল-৯
কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-৯, ঢাকায় জনবল নিয়োগ দেবে। ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে ৩৭টি শূন্য পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু ঢাকা মহানগর ও ঢাকা জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা পদসমূহে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
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গাজীপুর কর অঞ্চল
১৩ থেকে ২০ গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৪। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২৬।
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