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নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, পদ ১৩  

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে সংস্থাপন শাখায় সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৩। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৩) ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: কপিস্ট
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

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৩. পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
৪. পদের নাম: হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
বয়স
১৮–৩২ বছর।

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আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

শর্তগুলো কী—
১. প্রার্থীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও নরসিংদী জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২. সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রসহ আবেদন করতে হবে।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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