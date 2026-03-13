নিয়োগ

ব্রাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
ব্র্যাক

সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্রাক। প্রধান দায়িত্ব হবে নির্ধারিত পোর্টফোলিওর জন্য পুরো রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া পরিচালনা করা - ট্যালেন্ট সোর্সিং থেকে মূল্যায়ন এবং অনবোর্ডিং পর্যন্ত। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার

পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

কর্মস্থল: হেড অফিস

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—

যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। মানবসম্পদ বিভাগে স্নাতকরা প্রাধান্য পাবেন। ট্যালেন্ট সোর্সিং ও রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা

বেতন–ভাতা—

প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী।

আবেদনের নিয়ম—

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

