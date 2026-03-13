ব্রাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন
সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্রাক। প্রধান দায়িত্ব হবে নির্ধারিত পোর্টফোলিওর জন্য পুরো রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া পরিচালনা করা - ট্যালেন্ট সোর্সিং থেকে মূল্যায়ন এবং অনবোর্ডিং পর্যন্ত। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
কর্মস্থল: হেড অফিস
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। মানবসম্পদ বিভাগে স্নাতকরা প্রাধান্য পাবেন। ট্যালেন্ট সোর্সিং ও রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা