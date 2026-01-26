ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বিভাগে শিক্ষক পদে চাকরি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বিভাগে শিক্ষক পদে চাকরি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল ও পরিবেশ এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দুই বিভাগে মোট সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে মোট তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। তাঁদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৭ বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা স্বনামধন্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অথবা সমমান পদে কমপক্ষে ১৪ বছরের গবেষণা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল
৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
২. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ: ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি থাকতে হবে। তাঁদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং প্রার্থীদের অবশ্যই indexed/ DOI (Digital Object Identifier) সংবলিত মানসম্পন্ন জার্নালে কমপক্ষে ১২টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল
৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এবং সার্টিফিকেট, মার্কসিট, প্রশংসাপত্র এবং অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপিসহ ১১ কপি দরখাস্ত– রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০–এর নিকট পৌঁছাতে হবে।
আবেদন ফি: ১,০০০ টাকা (পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট)
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ মার্চ ২০২৬