নিয়োগ

বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরি, মূল বেতন ১ লাখ ৭৫ হাজার

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

সরকারি সংস্থা বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড (বিআরপিএল) কর্মকর্তা নিয়োগে আবেদন চলছে। এ সংস্থায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম: ম্যানেজিং ডিরেক্টর
আবেদনের বয়স: ২০২৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ৫০ থেকে ৬২ বছর
চাকরির ধরন: তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চুক্তি নবায়নযোগ্য।
বেতন: মাসিক মূল বেতন ১,৭৫,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: মূল বেতনের ৫০ শতাংশ বাসাভাড়া, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, গোষ্ঠী বিমা, ছুটি ভাতা, মেডিকেল সুবিধা, জ্বালানি, চালকসহ সার্বক্ষণিক গাড়ির সুবিধা আছে।

আরও পড়ুন

মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন

চাকরির বিবরণ: বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড (বিআরপিএল) একটি সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান পাওয়ার ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সের অধীনে পরিচালিত হয়। তারা একজন যোগ্য ও দক্ষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুঁজছে, যিনি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দিকনির্দেশনা ও বড় ধরনের সাংগঠনিক দায়িত্ব নিতে পারবেন।

পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য—

  • চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদের কাছে জবাবদিহি করা

  • কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক দিক, ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলি নিশ্চিত করা

  • শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ারসম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখাশোনা করা।

আরও পড়ুন

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়তে খরচ কত

আরও পড়ুন

মাস্টার্স ছাড়াই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ পেলেন বাংলাদেশি অহনা

আবেদনের প্রক্রিয়া—

  • আগ্রহী প্রার্থীদের একটি সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত এবং সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি পাঠাতে হবে;

  • শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে;

  • সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (১৫.৯.২০২৫)

আবেদনের ঠিকানা: কোম্পানি সেক্রেটারি, বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড, আইইবি ভবন (৮ম তলা), রমনা, ঢাকা

বিস্তারিত দেখুন এখানে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন