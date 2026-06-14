নিয়োগ

বুয়েটে নিয়োগ, সরাসরি সাক্ষাৎকারে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বুয়েট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) বিভিন্ন বিভাগ বা ইনস্টিটিউটে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩৩। প্রার্থীদের ওয়াক ইন ইন্টারভিউ বা সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে হবে।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: লেকচারার

১. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: পুরকৌশল বিভাগ (৪)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট।

২. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ (৩)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, সকাল ১০টা ৩০ মিনিট।

৩. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: ন্যানোম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (১)

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সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, বেলা ১১টা ১৫ মিনিট।

৪. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: কেমিকৌশল বিভাগ (১)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট।

৫. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (৬)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১ জুলাই ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট।

৬. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: যন্ত্রকৌশল বিভাগ (৪)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১ জুলাই ২০২৬, সকাল ১০টা ৩০ মিনিট।

৭. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: বস্তু ও ধাতব কৌশল বিভাগ (১)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১ জুলাই ২০২৬, বেলা ১১টা ৩০ মিনিট।

৮. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ (১)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১ জুলাই ২০২৬, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট।

৯. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (৪)

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সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ জুলাই ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট।

১০. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ (২)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ জুলাই ২০২৬, সকাল ১০টা ৩০ মিনিট।

১১. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (২)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ জুলাই ২০২৬, বেলা ১১টা।

১২. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ (২)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ জুলাই ২০২৬, বেলা ১১টা ৩০ মিনিট।

১৩. বিভাগ বা ইনস্টিটিউট ও পদসংখ্যা: পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (২)

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ জুলাই ২০২৬, দুপুর ১২টা।

বেতন স্কেল (সব পদের জন্য)

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আবেদনপত্রসহ (১৭ সেট) সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম (REG-2) ও শিক্ষক পদের RQ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (regoffice.buet.ac.bd) থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন ফি

৬০০ টাকা।

বিস্তারিত দেখুন এ ঠিকানায়।

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