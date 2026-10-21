নিয়োগ

ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিতে চাকরি, স্থায়ীকরণের পর বেতন ৩৪ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শিক্ষানবিশ বেতন ২৮,০০০ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর ৩৪,৫৪৬ টাকা হবে ট্রেইনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদেছবি: খালেদ সরকার

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ‘ট্রেইনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার (টিসিডিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। দারিদ্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে বসবাসরত মানুষের পাশে থেকে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে পদটিতে আবেদন করতে পারবেন।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

পদের নাম: ট্রেইনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার (টিসিডিও), মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ব্র্যাকের মাঠ কার্যালয়।

বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা জিপিএ/সিজিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে।

বিশেষ অগ্রাধিকার: কৃষি, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান ও মাৎস্যবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা নিয়োগে অগ্রাধিকার পাবেন।)

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অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা:

  • মাইক্রোফাইন্যান্সে অভিজ্ঞ কর্মী এবং বিক্রয় বা বিপণন সংস্থায় বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের আবেদন করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

  • প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোটরসাইকেল চালনায় পারদর্শী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

  • পদটি শুধু বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রধান দায়িত্বসমূহ

  • নির্ধারিত এলাকায় মাঠপর্যায়ে সদস্য সংগ্রহ, সঞ্চয় গ্রহণ, ঋণ বিতরণ এবং সময়মতো ঋণ আদায় নিশ্চিত করা।

  • প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উপকরণ ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে সরাসরি সহায়তা করা।

  • কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থার সদস্যদের জীবিকা উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

  • স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা।

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বেতনকাঠামো ও সুবিধাসমূহ

  • শিক্ষানবিশকালীন বেতন: প্রথম ৬ মাসের শিক্ষানবিশকালে সাকুল্যে মাসিক বেতন হবে ২৮,০০০ টাকা।

  • স্থায়ীকরণের পর বেতন: ৬ মাসের শিক্ষানবিশকাল সফলভাবে শেষ করার পর চাকরি নিয়মিত হলে মাসিক বেতন বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৩৪,৫৪৬ টাকা।

  • অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: উৎসব ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, মোটরসাইকেল ভাতা, যাতায়াত ভাতা দেওয়া হবে।

  • ইনসেনটিভ ও পদোন্নতি: পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে ইনসেনটিভ, বোনাস, বেস্ট অ্যাওয়ার্ড এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী দ্রুত পদোন্নতি ও ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ রয়েছে।

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আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সূচি:

আগ্রহী প্রার্থীরা ব্র্যাকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার–সম্পর্কিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিংবা বিডিজবস ডটকমের (bdjobs.com) মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২৬।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নিরাপত্তানীতি:

  • নির্বাচিত প্রার্থীদের রেফারেন্স, পুলিশ ভেরিফিকেশনসহ ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

  • ব্র্যাক নিয়োগপ্রক্রিয়ার কোনো পর্যায়েই কোনো ধরনের ফি বা টাকা গ্রহণ করে না। চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যেকোনো প্রকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

  • ব্র্যাক কর্মীদের মানবিক মর্যাদা, অন্তর্ভুক্তি ও সমান সুযোগে বিশ্বাস করে এবং যেকোনো প্রকার যৌন হয়রানি ও শোষণের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি বজায় রাখে। জীবনের প্রতিকূলতা জয় করে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমন সাহসী ও সংগ্রামী মানুষদের আবেদনের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

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