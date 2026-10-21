নিয়োগ

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৯। আবেদনের শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ১

২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং)

পদসংখ্যা: ২

৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (হারবার অ্যান্ড রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং)

পদসংখ্যা: ১

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৪. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল ল্যাংগুয়েজ)

পদসংখ্যা: ১

৫. পদের নাম: প্রভাষক (ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি)

পদসংখ্যা: ১

৬. পদের নাম: প্রভাষক (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ১

৭. পদের নাম: প্রভাষক (হারবার অ্যান্ড রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং)

পদসংখ্যা: ১

৮. পদের নাম: প্রভাষক (মেরিটাইম সায়েন্স)

পদসংখ্যা: ১ (গ্রেড-৯, বেতনস্কেল-৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা)

৯. পদের নাম: প্রভাষক (মেরিটাইম ল অ্যান্ড পলিসি)

পদসংখ্যা: ২

১০. পদের নাম: প্রভাষক (ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল ল্যাংগুয়েজ)

পদসংখ্যা: ১

১১. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

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১২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম ডাটা প্রসেসর

পদসংখ্যা: ১

১৩. পদের নাম: ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১

১৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট

পদসংখ্যা: ১

১৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল

১ থেকে ৪ নম্বর পদ: (গ্রেড-৬) ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।

৫ থেকে ১১ নম্বর পদ: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১০,৫৯,০০ টাকা।

১২ ও ১৩ নম্বর পদ: (গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

১৪ নম্বর পদ: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৫ নম্বর পদ: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ডাকযোগে/সরাসরি পৌঁছাতে হবে। সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক পদের জন্য সাত এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদের জন্য দুই সেট স্বহস্তে পূরণকৃত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।

আবেদন ফি

১ থেকে ১১ নম্বর পদ: ২০০ টাকা।

১২ থেকে ১৪ নম্বর পদ: ১০০ টাকা।

১৫ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

৯ নভেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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