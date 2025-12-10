নিয়োগ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১৫ পদে চাকরি, আবেদন শেষ ১১ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৫টি অস্থায়ী পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে।ছবি: প্রথম আলো

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৫টি অস্থায়ী পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা এই নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা—

১. প্রধান শিক্ষক: ১ জন
২. সহকারী শিক্ষক (পুরুষ): ২ জন
৩. সহকারী শিক্ষক (মহিলা): ৩ জন
৪. সহকারী শিক্ষক (আইসিটি): ১ জন
৫. সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা): ১ জন
৬. সহকারী শিক্ষক (চারুকলা/ড্রয়িং): ১ জন
৭. সহকারী শিক্ষক (বাদ্যযন্ত্র): ১ জন
৮. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ১ জন
৯. অফিস সহায়ক: ১ জন
১০. দপ্তরি–আয়া: ১ জন
১১. পরিচ্ছন্নতাকর্মী: ১ জন

আবেদনে বয়সসীমা—

১ থেকে ৭ নং পদের জন্য আবেদনকারীর বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ বছর এবং ৮ থেকে ১১ নং পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের কপির সঙ্গে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সব সনদ/ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিট, জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ, মুক্তিযোদ্ধা সনদ বা কোটা–সংক্রান্ত অন্যান্য সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করে সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী বরাবর ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ—

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫।

আবেদন ফি:

আবেদন ফি বাবদ পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে:
১ নং পদের জন্য ১৫০ টাকা
২-৮ নং পদের জন্য ১০০ টাকা
৯-১১ নং পদের জন্য ৫০ টাকা

