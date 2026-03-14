নিয়োগ

ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ নেবে অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্র্যাক

ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের অধীনে ব্র্যাক ফিশ হ্যাচারি, মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) শাখার জন্য দক্ষ ও উদ্যমী ‘অফিসার, প্রোডাকশন’ খুঁজছে। আবেদনের শেষ সময় ২৩ মার্চ ২০২৬।

একনজরে পদের বিবরণ

পদের নাম: অফিসার, প্রোডাকশন

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজ

আরও পড়ুন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৬৮

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইন ফিশারিজ। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫০ অথবা দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (তবে অসাধারণ মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এটি শিথিলযোগ্য)।

দক্ষতা: কৌশলগত পরিকল্পনা, উৎপাদন ব্যবস্থা, সাপ্লাই চেইন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী হতে হবে।

আরও পড়ুন

পিএসসিতে নন–ক্যাডারে ১১১ পদে সরাসরি নিয়োগ, আবেদন করবেন যেভাবে

সুযোগ–সুবিধা

ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ছাড়া নানা সুবিধা পাবেন। যেমন স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, উৎসব বোনাস, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের ব্র্যাকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৩ মার্চ ২০২৬।

আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

আরও পড়ুন

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫: ৪০০ নম্বরে বিভাজন ও প্রশ্নপত্রের কাঠামো যেভাবে

