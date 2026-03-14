ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ নেবে অফিসার
ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের অধীনে ব্র্যাক ফিশ হ্যাচারি, মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) শাখার জন্য দক্ষ ও উদ্যমী ‘অফিসার, প্রোডাকশন’ খুঁজছে। আবেদনের শেষ সময় ২৩ মার্চ ২০২৬।
একনজরে পদের বিবরণ
পদের নাম: অফিসার, প্রোডাকশন
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজ
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইন ফিশারিজ। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫০ অথবা দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (তবে অসাধারণ মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এটি শিথিলযোগ্য)।
দক্ষতা: কৌশলগত পরিকল্পনা, উৎপাদন ব্যবস্থা, সাপ্লাই চেইন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী হতে হবে।
সুযোগ–সুবিধা
ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ছাড়া নানা সুবিধা পাবেন। যেমন স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, উৎসব বোনাস, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের ব্র্যাকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৩ মার্চ ২০২৬।
