৪৫ পদে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩১ ডিসেম্বর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে (ডিএমএলসি) বিভিন্ন পদে আবেদনের সময় শেষ পর্যায়ে। ১০টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে । আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
কোন পদে কতজন নিয়োগ?
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চিকিৎসক, প্রোগ্রামার ও নার্সসহ বিভিন্ন পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।
জুনিয়র কনসালটেন্ট (৭জন): মেডিসিন, গাইনি, অর্থোপেডিক, প্যাথলজি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, চক্ষু এবং নাক-কান-গলা বিভাগে ১ জন করে মোট ৭ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। (গ্রেড-৬, বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা)
মেডিকেল অফিসার: ৫ জন। (গ্রেড-৯, বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা)
সহকারী প্রোগ্রামার: ১ জন। (গ্রেড-৯, বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা)
সিনিয়র স্টাফ নার্স: ৩২ জন। (গ্রেড-১০, বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা)
প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. জুনিয়র কনসালটেন্ট: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সহকারী সার্জন হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ২. মেডিকেল অফিসার: স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে এমবিবিএস পাস এবং বিএমডিসি-র রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। ৩. সহকারী প্রোগ্রামার: কম্পিউটার সায়েন্স, সিএসই, ইইই বা আইসিটি বিষয়ে ন্যূনতম ২.২৫ সিজিপিএ-সহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। ৪. সিনিয়র স্টাফ নার্স: ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রি এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ওয়েবসাইট:
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
ফি জমা দান: অনলাইনে আবেদন সাবমিট করার পর পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।
আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশনাবলী সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। কারিগরি কোনো সমস্যার জন্য ওয়েবসাইটে থাকা ‘Contact Us’ পেজ বা ইমেইল ([email protected])-এ যোগাযোগ করা যাবে।