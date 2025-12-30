নিয়োগ

৪৫ পদে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩১ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে (ডিএমএলসি) বিভিন্ন পদে আবেদনের সময় শেষ পর্যায়ে। ১০টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে । আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

কোন পদে কতজন নিয়োগ?

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চিকিৎসক, প্রোগ্রামার ও নার্সসহ বিভিন্ন পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।

জুনিয়র কনসালটেন্ট (৭জন): মেডিসিন, গাইনি, অর্থোপেডিক, প্যাথলজি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, চক্ষু এবং নাক-কান-গলা বিভাগে ১ জন করে মোট ৭ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। (গ্রেড-৬, বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা)

মেডিকেল অফিসার: ৫ জন। (গ্রেড-৯, বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা)

সহকারী প্রোগ্রামার: ১ জন। (গ্রেড-৯, বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা)

সিনিয়র স্টাফ নার্স: ৩২ জন। (গ্রেড-১০, বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা)

আরও পড়ুন

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৩১৩, নিয়োগ দেশের বিভিন্ন স্থানে

প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. জুনিয়র কনসালটেন্ট: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সহকারী সার্জন হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ২. মেডিকেল অফিসার: স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে এমবিবিএস পাস এবং বিএমডিসি-র রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। ৩. সহকারী প্রোগ্রামার: কম্পিউটার সায়েন্স, সিএসই, ইইই বা আইসিটি বিষয়ে ন্যূনতম ২.২৫ সিজিপিএ-সহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। ৪. সিনিয়র স্টাফ নার্স: ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রি এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।

আরও পড়ুন

৯ বছর পর পরীক্ষা, ১ ঘণ্টার নোটিশে ‘স্থগিত’: ভোগান্তিতে হাজারো প্রার্থী

আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের ওয়েবসাইট:

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

ফি জমা দান: অনলাইনে আবেদন সাবমিট করার পর পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।

আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশনাবলী সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। কারিগরি কোনো সমস্যার জন্য ওয়েবসাইটে থাকা ‘Contact Us’ পেজ বা ইমেইল ([email protected])-এ যোগাযোগ করা যাবে।

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে চাকরি, পদ ১০১

আরও পড়ুন

সব কর্মীকে একসঙ্গে দুই সপ্তাহের ছুটি দেয় যে প্রতিষ্ঠান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন