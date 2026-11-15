শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইসে ২৭৩ জনের চাকরি, আবেদনের শেষ ২৬ নভেম্বর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইসে ২৭৩ জনের চাকরি, আবেদনের শেষ ২৬ নভেম্বর
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং এর আওতাধীন ১২৫টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশনগুলোয় (ইউআইটিআরসিই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সরাসরি ব্যক্তির সেবা ক্রয়ের চুক্তির মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বমোট ২৭৩ জন সেবাকর্মী নেওয়া হবে। বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকেরা ২৬ নভেম্বর বিকেল ৪টার মধ্যে সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।
পদভিত্তিক বিবরণ, পদসংখ্যা ও মাসিক সেবামূল্য
ব্যানবেইস, ঢাকা (মোট ২৩টি পদ)
১. ইলেকট্রিশিয়ান সেবা (ক্যাটাগরি-১): ২ জন। মাসিক সেবামূল্য: ২০,২১২ টাকা।
২. এসি মেকানিক সেবা (ক্যাটাগরি-১): ১ জন। মাসিক সেবামূল্য: ২০,২১২ টাকা।
৩. সার্ভার টেকনিশিয়ান সেবা (ক্যাটাগরি-১): ১ জন। মাসিক সেবামূল্য: ২০,২১২ টাকা।
৪. গাড়িচালক সেবা (ক্যাটাগরি-২): ২ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৯,৬৩৬ টাকা।
৫. লিফটম্যান সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ১ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৮,১৮০ টাকা।
৬. ডেসপাচ রাইডার সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ১ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৮,১৮০ টাকা।
৭. বার্তাবাহক সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ২ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৮,১৮০ টাকা।
৮. নিরাপত্তা প্রহরী সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ৪ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৮,১৮০ টাকা।
৯. পরিচ্ছন্নতাকর্মী সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ৮ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৮,১৮০ টাকা।
১০. ফরাশ সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ১ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৮,১৮০ টাকা।
দেশের ১২৫টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশনগুলোয় (ইউআইটিআরসিই) (মোট ২৫০টি পদ)
১. নিরাপত্তা প্রহরী সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ১২৩ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৬,৬৭৩ টাকা।
২. নিরাপত্তা প্রহরী সেবা, সিটি করপোরেশন/পৌর এলাকার জন্য (ক্যাটাগরি-৫): ২ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৭,১৭৫ টাকা।
৩. পরিচ্ছন্নতাকর্মী সেবা (ক্যাটাগরি-৫): ১২৩ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৬,৬৭৩ টাকা।
৪. পরিচ্ছন্নতাকর্মী সেবা, সিটি করপোরেশন/পৌর এলাকার জন্য (ক্যাটাগরি-৫): ২ জন। মাসিক সেবামূল্য: ১৭,১৭৫ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ইলেকট্রিশিয়ান, এসি মেকানিক, সার্ভার টেকনিশিয়ান, গাড়িচালক, লিফটম্যান, ডেসপাচ রাইডার ও বার্তাবাহক।
স্বীকৃত বোর্ড থেকে এসএসসি বা সমমান পাস হতে হবে। ইলেকট্রিশিয়ান পদে ইলেকট্রিক্যাল সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা/লাইসেন্স, এসি মেকানিক পদে এসি সার্ভিসিং বিষয়ে সার্টিফিকেট, সার্ভার টেকনিশিয়ান পদে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা এবং গাড়িচালক পদে লাইট/মিডিয়াম ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। গাড়িচালক পদে ৫ বছরের এবং অন্যান্য পদগুলোতে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ফরাশ
স্বীকৃত বোর্ড থেকে জেএসসি বা সমমান পাস হতে হবে। নিরাপত্তা প্রহরী পদে শারীরিকভাবে সক্ষম ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। প্রতিটি পদে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা ও চুক্তির মেয়াদ
বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৬০ বছর।
চুক্তির মেয়াদ: ১ জানুয়ারি ২০২৭ হতে ২ বছর (অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে)।
শর্তাবলি ও অগ্রাধিকার
একই ব্যক্তি একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না। এর আগে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারী সেবাকর্মী এবং একাধিক বিষয়ে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী সেবা ক্রয়ে হরিজন সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগকৃত সেবাকর্মীরা ব্যানবেইসের কোনো স্থায়ী পদে নিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন না।
আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সূচি
ব্যানবেইসের ওয়েবসাইটে নির্ধারিত আবেদনপত্রের নমুনা কপি ও ১২৫টি ইউআইটিআরসিই-এর তালিকা পাওয়া যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্য তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত অনুলিপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, নিজ এনআইডি দ্বারা নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর, নাগরিকত্ব সনদ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি এবং নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংযুক্ত করতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই আবেদনকৃত পদের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ইউআইটিআরসিইর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ১, জহির রায়হান রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা-১২০৫।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত (সরাসরি অথবা ডাকযোগে)।