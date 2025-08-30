নিয়োগ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি নেবে ৫৩ জন, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মোট ৫৪টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেবে বার্ড। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন শুরু হবে ৬ আগস্ট সকাল ১০টায়।

পদের নাম, সংখ্যা ও বেতন স্কেল

১. লেডি হেলথ ভিজিটর

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৬,৬৮০ টাকা

২. সহকারী শিক্ষিকা/সহকারী শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৬,৬৮০ টাকা

৩. মেকানিক

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৬,৬৮০ টাকা

৪. ফার্মাসিস্ট

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৬,৬৮০ টাকা

৫. ফটোগ্রাফার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৬,৬৮০ টাকা

৬. ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৭. কার্য সহকারী

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৮. অফিস সহকারী

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৯. তথ্য সংগ্রহকারী

পদসংখ্যা: ৩টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১০. অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১১. ডেমোনেস্ট্রেটর

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১২. সহকারী পরিদর্শিকা

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা

১৩. মোয়াজ্জিন

পদসংখ্যা: ১টি

বেতনস্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা

১৪. স্কিলড মেইটেন্যান্স ওয়ার্কার

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা

১৫. ড্রাইভার (ট্রাইহুলার)

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা

১৬. বাইন্ডার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা

১৭. দপ্তরি

পদসংখ্যা: ১টি

বেতনস্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা

১৮. সর্টার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতনস্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা

১৯. টি-ম্যান (চা-প্রস্তুতকারক)

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২০. সহকারী বাবুর্চি

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২১. সহকারী নাস্তা কারিগর

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২২. প্লাম্বিং সহকারী

পদসংখ্যা: ১ টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২৩. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৮টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২৪. বাগানমালি

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২৫. পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২৬. নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

২৭. দাই

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনের বয়সসীমা

১-৭-২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর ও সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে ক্রমিক নং ১৪ (ফিল্ড মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কার) ও ২৬ (নিরাপত্তা প্রহরী) পদের জন্য সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে পাঠানো কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগ্রহী প্রার্থীরা ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি—

  • ক্রমিক নং ১ থেকে ৯ নম্বর পদের জন্য ১১২/- টাকা (১০০/- টাকা আবেদন ফি + ১২/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।

  • ক্রমিক নং ১০ থেকে ২৫ নম্বর পদের জন্য ৫৬/- টাকা (৫০/- টাকা আবেদন ফি + ৬/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।

  • সব গ্রেডে অনগ্রসর নাগরিকদের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব গ্রেডের পদের জন্য ৫৬/- টাকা (৫০/- টাকা আবেদন ফি + ৬/- টাকা সার্ভিস চার্জ) জমা দিতে হবে।

  • নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডিপ্রাপ্ত (User ID) প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।

  • আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।

