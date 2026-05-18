বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি, পদ ৬

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)–এ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ছয়টি। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২১ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ০১
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
কোনো সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে কমপক্ষের ০৪ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল—
(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
২. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ০১
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
দশম শ্রেণি। সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে ড্রাইভার হিসাবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ হালকা যানের জন্য বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হবেন। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীনে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৪
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম—
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘সচিব, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ই-১৭, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭’ এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর বাঁ পাশে আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ—
আগামী ২১ জুন ২০২৬