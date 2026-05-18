নিয়োগ

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি, পদ ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)–এ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ছয়টি। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২১ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ০১

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—

কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

কোনো সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে কমপক্ষের ০৪ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল—

(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

২. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ০১

বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—

দশম শ্রেণি। সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে ড্রাইভার হিসাবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ হালকা যানের জন্য বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হবেন। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীনে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০৪

বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম—

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘সচিব, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ই-১৭, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭’ এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর বাঁ পাশে আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ—

আগামী ২১ জুন ২০২৬

