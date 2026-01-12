এনটিআরসিএর ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৪৫ জনকে রি-সুপারিশ

এনটিআরসিএর ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৪৫ জনকে রি-সুপারিশ
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৪৫ জনকে রি-সুপারিশ করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। রি-সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
রি-সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশনা
১. প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থীরা এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটের অথবা সাইটে প্রবেশ করে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
২. প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে Joining Status (Yes/No) পূরণ করার প্রয়োজন নেই।