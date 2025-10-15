নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় কর্মী নিয়োগ, মাসে বেতন ৮১ হাজার ৭৮১ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকল্পের যোগাযোগ, জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

বেসরকারি সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ ‘প্রোগ্রাম অফিসার—নলেজ ম্যানেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড মিডিয়া এনগেজমেন্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। চুক্তিভিত্তিক এ পদে মাসিক বেতন নির্ধারিত হয়েছে ৮১ হাজার ৭৮১ টাকা। পাশাপাশি উৎসব ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসর ভাতা, চিকিৎসাসুবিধা, জীবনবিমা, মোবাইল–ইন্টারনেট ভাতা ইত্যাদি সুবিধাও থাকছে।

দায়িত্ব ও কাজের ক্ষেত্র

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকল্পের যোগাযোগ, জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশে বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রচার অভিযান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন। অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো সঙ্গে সমন্বয়, যুব-নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোর সহায়তা এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতিভিত্তিক প্রচারণায় নিয়োগপ্রাপ্ত যুক্ত থাকতে হবে।

তাঁকে আরও কাজ করতে হবে তরুণদের উদ্যোগ ও সাফল্যের গল্প প্রচার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা, প্রতিবেদন ও তথ্যচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে। প্রকল্পের ফলাফল সংরক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতেও যুক্ত থাকতে হবে।

আবেদনে যোগ্যতা

  • প্রার্থীকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জনপ্রশাসন, উন্নয়ন অধ্যয়ন, নারী ও লিঙ্গবিষয়ক অধ্যয়ন অথবা গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

  • বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সাবলীল যোগাযোগ দক্ষতা, প্রচারণা কৌশল প্রণয়ন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে পারদর্শিতা থাকতে হবে। তরুণ নেতৃত্ব, লিঙ্গসমতা ও জলবায়ু-সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নিয়োগ ও আবেদন

আগ্রহী প্রার্থীদের ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। একশনএইড জানিয়েছে, আবেদনপ্রক্রিয়ায় কোনো অর্থ প্রদান করতে হয় না এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা ফোনকলের মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

একনজরে

সংস্থা: একশনএইড বাংলাদেশ
পদ: কার্যক্রম কর্মকর্তা (জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, প্রচার ও গণমাধ্যম সংযোগ)
প্রকল্প: অ্যাকশন ফর ট্রান্সফরমেশন
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: ৮১,৭৮১ টাকা (মাসিক), সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা
চুক্তির মেয়াদ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/উন্নয়ন অধ্যয়ন/গণমাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে)
অভিজ্ঞতা: দু-তিন বছর

আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২৫

আবেদন: অনলাইনে (https://jobs.actionaidbd.org/login)

