বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে চাকরি, বেসিক বেতন ৪২,০০০ টাকা

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে চাকরি, বেসিক বেতন ৪২,০০০ টাকা
বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পদের নাম জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (একাউন্টস/ফিন্যান্স)। পদসংখ্যা ১। এ পদের মূল বেতন (Basic Salary): ৪২,০০০ টাকা। এর সঙ্গে অন্য ভাতা বিধি মোতাবেক পাওয়া যাবে।
আবেদনের যোগ্যতা ও বয়স
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমার্স, বিজনেস স্টাডিজ অথবা বিবিএ (ফিন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং) বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। এ ক্ষেত্রে সিজিপিএ: ৪.০০ স্কেলে অন্তত ২.৫০ অথবা ৫.০০ স্কেলে অন্তত ৩.৫০ থাকতে হবে।
বয়স: ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর (বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা
নির্বাচিত প্রার্থীকে কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী বাড়িভাড়া, পাওয়ার হাউস অ্যালাউন্স, চিকিৎসা–সুবিধা, উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।
গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি—
১. প্রার্থীকে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে এবং কম্পিউটার লিটারেসি থাকতে হবে।
২. নির্বাচিত প্রার্থীকে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় অবস্থিত পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৩. ও লেভেল বা এ লেভেল সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ‘বি’ থাকতে হবে।
আবেদন করার নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন লিংক career.bcpcl.org.bd। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট: সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি (৬ মাসের মধ্যে) এবং ডিজিটাল সিগনেচার স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।
আবেদন ফি: ২০০ (দুই শ) টাকা। এই ফি অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ১৯ মে ২০২৬ (বিকেল ০৪:০০ টা পর্যন্ত)।