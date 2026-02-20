নিয়োগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইংরেজি (১), কম্পিউটার সায়েন্স (১)
বেতন স্কেল
৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদ খ্যা: আইন (১), ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১)
বেতন স্কেল
৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইংরেজি (১), শিক্ষা (১), হিসাববিজ্ঞান (১), আইন (১), পরিসংখ্যান (১), নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স (১)
বেতন স্কেল
৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

২০০ টাকা (সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় পে স্লিপের মাধ্যমে জমা দিতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৬ মার্চ ২০২৬

