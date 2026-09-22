নিয়োগ

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
টাকা তুলতে ব্যাংকে ভিড় করছেন গ্রাহকেরাফাইল ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি তাদের আইটি অবকাঠামো (আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) বিভাগের জন্য জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (পিও-এসপিও)’ পদে কর্মকর্তা নেওয়া হবে। যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি।

পদের নাম: নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর—আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার (প্রিন্সিপাল অফিসার থেকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার)।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম (অফিস)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

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শিক্ষাগত যোগ্যতা

যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি বা এমএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ব্যাংকিং খাতে ৫ থেকে ৮ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা

রাউটার, সুইচ, এনজিএফ ফায়ারওয়াল, ডব্লিউএএফ, লোড ব্যালেন্সার, ডব্লিউএলসি এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও বাস্তবায়নে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এন্টারপ্রাইজ ওয়াই–ফাই, বিভিন্ন রাউটিং প্রোটোকল (বিজিপিসহ), ভিপিএন মেকানিজম এবং নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিজাইনে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। এনএসই, এফ৫, সিসিএনপি, সিসিআইই বা সমমানের সার্টিফিকেটধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের মানবসম্পদ নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে।

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প্রধান দায়িত্ব

ডাটা সেন্টার, ডিজাস্টার রিকভারি, শাখা এবং এক্সট্রানেটের নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করা। নেটওয়ার্ক সিস্টেমের আপগ্রেড, ব্যাকআপ ও রেস্টোরেশন পরিচালনা করা। ব্যাংকের কোর নেটওয়ার্ক ও লোকাল এরিয়া কানেকশন বজায় রাখা। এনএমএস এবং মনিটরিং টুলস ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের উপলব্ধতা, ব্যান্ডউইথ ও পারফরম্যান্স মনিটর করা। ভেন্ডর ও লিংক আইএসপি ব্যবস্থাপনা করা। এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনের ডেটাবেজ ব্যাকআপ পরিচালনা এবং নেটওয়ার্ক লগ ও অডিট লগ সংরক্ষণ করা।

আবেদনের প্রক্রিয়া ও সময়সীমা

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

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