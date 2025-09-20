ডিরেক্টর ফাইন্যান্স পদে নিয়োগ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে

ডিরেক্টর ফাইন্যান্স পদে নিয়োগ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে
বিমান বাংলাদেশের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমে ডিরেক্টর ফাইন্যান্স পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ পদে আবেদন করা যাবে।
মূল দায়িত্বগুলো
১। হিসাবরক্ষণ, আর্থিক পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ, ট্রেজারি এবং কর ব্যবস্থাপনাসহ আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা।
২। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, যা প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।
৩। পুঁজি ব্যবস্থাপনা তদারকি, যেমন অর্থায়ন, লিজিং এবং বিনিয়োগ কার্যক্রম।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (MD), বোর্ড অব ডিরেক্টরস এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে সঠিক ও সময়োপযোগী আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান।
৫। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সব ধরনের নিয়মকানুনের পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১। CFO বা সিনিয়র ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ হিসেবে প্রমাণিত সাফল্যের রেকর্ড থাকতে হবে, বিশেষত এয়ারলাইন বা পরিবহন খাত বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সেবা খাতে।
২। ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং, পূর্বাভাস এবং বাজেট প্রণয়নে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩। IFRS সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞানসম্পন্ন।
৪। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ এবং উৎপাদনশীলতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)সহ আধুনিক আইটি টুল ব্যবহারে আগ্রহী।
৫। অসাধারণ নেতৃত্ব, যোগাযোগ এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতাসম্পন্ন।
৬। FCA, FCMA বা CPA এর মতো পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন।
বয়সসীমা
সর্বোচ্চ ৬০ বছর (অসাধারণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
নিয়োগের ধরন
এই পদে ৩ বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে, যা নবায়নের সুযোগ থাকবে।
বেতন ও ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদনের পদ্ধতি
সিভিসহ আবেদনপত্র ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ই–মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে:
ই–মেইল: [email protected]