যমুনা ব্যাংকে প্রধান মানবসম্পদ ও প্রশাসন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ

যমুনা ব্যাংকে প্রধান মানবসম্পদ ও প্রশাসন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ
যমুনা ব্যাংকে প্রধান মানবসম্পদ ও প্রশাসন কর্মকর্তা (সিএইচআরও) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে দায়িত্ব পাওয়া ব্যক্তি ব্যাংকের মানবসম্পদ, প্রশাসন এবং প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আবেদন করতে ২০ বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা লাগবে।
পদের নাম ও বিবরণ
প্রধান মানবসম্পদ ও প্রশাসন কর্মকর্তা (সিএইচআরও)
পদমর্যাদা: এসইভিপি বা ডিএমডি
কর্মস্থল: করপোরেট হেড অফিস
বয়সসীমা: ৪৫ থেকে ৫২ বছর
দায়িত্বগুলো
১. কৌশলগত নেতৃত্ব প্রদান।
২. মানবসম্পদ ও জনবল তত্ত্বাবধান।
৩. প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক উন্নয়ন করা।
৪. প্রশাসন ও অপারেশনাল উৎকর্ষ সাধন।
শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতা
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়)। CHRP, GPHR, SHRM–SCP, CIPD, PMP, PRINCE2 অথবা Lean Six Sigma–এর মতো পেশাগত সার্টিফিকেশনধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম, বিএসইসি আইন ও বাংলাদেশ শ্রম আইনে পারদর্শী হতে হবে।
অভিজ্ঞতা
অন্তত ২০ বছরের ধাপে ধাপে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বছর সিনিয়র এইচআর ও প্রশাসনিক পদে (ভিপি বা তদূর্ধ্ব) ব্যাংকিং খাতে থাকতে হবে। আধুনিক এইচআর সিস্টেম পরিচালনায় প্রমাণিত দক্ষতা। গভর্ন্যান্স, কমপ্লায়েন্স ও সাংগঠনিক রূপান্তরে অভিজ্ঞতা।
বেতন–ভাতা
ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেতনকাঠামো ও পারফরম্যান্সভিত্তিক ইনসেনটিভসহ অন্যান্য সুবিধা।
আবেদনের প্রক্রিয়া
ইচ্ছুক প্রার্থীরা https://careerjamunabank.com.bd–এ অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন অথবা হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (সর্বোচ্চ ৩০ কেবি আকারের পাসপোর্ট সাইজ ছবি সংযুক্ত) ই–মেইল করতে পারবেন [email protected] ঠিকানায় (cc: [email protected])।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ অক্টোবর ২০২৫