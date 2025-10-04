ভূমি মন্ত্রণালয় নেবে ১২৪ জন, আবেদন শেষ ৫ অক্টোবর
ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। ৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ১২৪ জনকে নিয়োগে আবেদনের সুযোগ আছে আর ২ দিন। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদগুলোর বিবরণ ও সংখ্যা—
১. সিস্টেম অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর
সাকল্যে বেতন: ৬৬ হাজার টাকা
২. প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর
সাকল্যে বেতন: ৫৬ হাজার ৫২৫ টাকা
৩. সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর
সাকল্যে বেতন: ৩৫ হাজার ৬০০ টাকা
৪. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর
সাকল্যে বেতন: ২১ হাজার ৭০০ টাকা
৫. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১২০ (কমবেশি)
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর
সাকল্যে বেতন: ১৯ হাজার ৩০০ টাকা
বয়স: ১–৯-২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে হতে হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আবেদন অবশ্যই অনলাইনে https://lmap.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করতে হবে।
আবেদন শেষ কবে
আবেদনের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
আবেদন ফি জমাদানের শেষ তারিখ
অনলাইনে আবেদন সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য: ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
৪ নম্বর পদের জন্য: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
৫ নম্বর পদের জন্য: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান
লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (land.gov.bd) ও প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (lmap.land.gov.bd) এবং প্রার্থীর মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।
চাকরির মেয়াদ
প্রকল্প মেয়াদে (জুন ২০২৬ অথবা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে মেয়াদকালীন পর্যন্ত) অস্থায়ী ভিত্তিতে।
চাকরির আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে