দিনাজপুর কর অঞ্চলে ১১২ পদে চাকরি, আবেদন শেষ ১৭ মে

নিজস্ব প্রতিবেদক
অনলাইনে রিটার্ন জমার কাজ চলছে। সম্প্রতি রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কর অঞ্চল-৭-এ ছবিটি তোলাছবি: প্রথম আলো

দিনাজপুর কর অঞ্চলের অধীনে ৬ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ১২২ পদের এ নিয়োগ দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার কর অফিস অস্থায়ী ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ২২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

এআই/প্রথম আলো

বয়সসীমা

৩ মে ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীগণকে https://taxdin.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;

৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ০৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৭ মে ২০২৬, বিকেল ০৫:০০টা।

বিস্তারিত দেখুন https://taxdin.teletalk.com.bd/docs/TAXDIN20260423.pdf এই ঠিকানায়।

লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে কর অঞ্চল দিনাজপুরের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটের www.taxeszonedinajpur.gov.bd মাধ্যমে জানানো হবে এবং প্রার্থীদের ব্যক্তিগত মুঠোফোনে এসএমএস–এর মাধ্যমে জানানো হবে।

