নিয়োগ

ব্র্যাকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: ব্র্যাকের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদের নাম ম্যানেজার, ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট, ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস। এ পদের আবেদন শুরু হয়েছে ১৬ মার্চ, ২০২৬। আবেদনের সুযোগ ২৬ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং বা বিজনেস স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রি।

পেশাগত যোগ্যতা

সিএ কোর্স সম্পন্ন (সার্টিফিকেট লেভেল পাস) অথবা এসিসিএ/সিএমএ (ACCA/CMA) ডিগ্রিধারী হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

দক্ষতা: মাইক্রোসফট এক্সেল, ওয়ার্ড এবং পাওয়ারপয়েন্টে পারদর্শী হতে হবে। সেই সঙ্গে ট্যাক্স ও ভ্যাট আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা

ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ছাড়াও থাকছে উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার এবং ওয়েলনেস সেন্টার সুবিধা, নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তি।

আবেদন পদ্ধতি

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন