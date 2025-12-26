বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি: বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ
রাজধানীর বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি (বিআইইউ) বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষকের পাশাপাশি প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা প্রহরী পদে যোগ্য প্রার্থীদের খুঁজছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
শিক্ষক পদে নিয়োগ
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ফিন্যান্স ও অ্যাকাউন্টিং): এই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নেওয়া হবে। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে। শিক্ষাজীবনে কমপক্ষে তিনটি প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ থাকতে হবে (স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে সিজিপিএ ৩.৫০–এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়)। পিএইচডি বা এমফিল ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
ইংরেজি বিভাগ: ইংরেজি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনে কমপক্ষে দুটি প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ থাকতে হবে (সিজিপিএ ৩.৫০–এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়)। ইএলটি (ELT) বা টেসল (TESOL) ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
উভয় বিভাগের প্রার্থীদের গবেষণাপত্র ও প্রকাশনা থাকা আবশ্যক।
প্রশাসনিক ও অন্যান্য পদ
শিক্ষকের বাইরেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
ব্র্যান্ড ম্যানেজার ও জনসংযোগ কর্মকর্তা (PRO): সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করা যাবে। ইংরেজি ও কম্পিউটারে দক্ষতা থাকা জরুরি। সাংবাদিকতা বা জনসংযোগ বিষয়ে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা এক্সাম অফিসার: প্রার্থীকে স্নাতকোত্তর অথবা কামিল পাস হতে হবে। ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটারে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
নিরাপত্তা প্রহরী: সশস্ত্র বাহিনী, আনসার, ভিডিপি বা পুলিশে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অষ্টম শ্রেণি পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম এসএসসি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন ও সুযোগ–সুবিধা
নির্বাচিত প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বেতনকাঠামো অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা প্রদান করা হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি ও সব সনদের সত্যায়িত ফটোকপি ডাকযোগে বা সরাসরি পাঠাতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩০ ডিসেম্বর।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, গ্রিন মডেল টাউন, মান্ডা, মুগদা, ঢাকা–১২১৪।