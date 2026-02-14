নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের ইনডেক্সড/ডিওআই (ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার) সংবলিত মানসম্মত জার্নালে কমপক্ষে ৭টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ–

পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ: প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগ

পদ সংখ্যা: ০২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীদের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৭ বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা স্বনামধন্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বা সমমান পদে কমপক্ষে ১৪ বছরের গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল

৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা

আবেদনের নিয়ম

পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, প্রশংসাপত্র ও অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপিসহ ১১ কপি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদন ফি

১০০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

*বিস্তারিত দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে

