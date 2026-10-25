বেসরকারি সংস্থায় ৪৪০ পদে নিয়োগ, বেশি অফিসার পদে

বেসরকারি সংস্থায় ৪৪০ পদে নিয়োগ, বেশি অফিসার পদে
বেসরকারি সংস্থা রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশনে (আরআরএফ) ৪ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪৪০। ৬ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ নির্ধারিত কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ২০
বেতন স্কেল
শিক্ষানবিশকালে: ৫৫,০০০ টাকা।
স্থায়ীকরণের পর: ৬০,৫০৭ টাকা।
২. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৬০
বেতন স্কেল
শিক্ষানবিশকালে: ৪৭,০০০ টাকা।
স্থায়ীকরণের পর: ৫৩,৬৪৮ টাকা।
৩. পদের নাম: অফিসার (অ্যাকাউন্টস)
পদসংখ্যা: ৬০
বেতন স্কেল
শিক্ষানবিশকালে: ৩৪,০০০ টাকা।
স্থায়ীকরণের পর: ৩৯,৩৩১ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিসার (ঋণ)
পদসংখ্যা: ৩০০
বেতন স্কেল
শিক্ষানবিশকালে: ৩৩,০০০ টাকা।
স্থায়ীকরণের পর: ৩৮,১৬৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সরাসরি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
পরীক্ষার তারিখ ও সময়
৬ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ৯টা।
পরীক্ষার কেন্দ্র
আম্বরখানা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হাউজিং এস্টেট রোড, আম্বরখানা আর/এ, সিলেট।
রেজিস্ট্রেশন ফি
২৫০ টাকা (নগদ প্রদান করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে)।