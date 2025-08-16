নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে ইনভেস্টমেন্ট অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্যাংক এশিয়া পিএলসি ইনভেস্টমেন্ট অফিসার (আপটু ইও) পদে অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ দেবে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি এ-সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—

প্রার্থীদের যেকোনো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। এমবিএ/এমবিএম বা সমমানের ডিগ্রিধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। পেশাগত ডিগ্রি যেমন CIPA, CIBFP, CSAA, CIBF, DAIBB বা DIB থাকলে বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

আবেদনকারীদের ব্যাংকিং খাতে অন্তত চার থেকে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে ন্যূনতম তিন বছর ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ইনভেস্টমেন্ট অপারেশনে কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কম্পিউটার, এমএস অফিস এবং সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমে দক্ষতা থাকতে হবে।

কাজের দায়িত্ব

নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্লায়েন্ট অ্যাপ্রেইজাল রিপোর্ট ও ইনভেস্টমেন্ট প্রস্তাবনা তৈরি, ঝুঁকি মূল্যায়ন, ক্লায়েন্ট পরিদর্শন, বিনিয়োগ-সংক্রান্ত কাগজপত্র সম্পাদন, শরিয়াহ্‌ নীতিমালা মেনে বিনিয়োগ বিতরণ, বিনিয়োগ মনিটরিং, পুনরুদ্ধারসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

কর্মস্থল

এটি পূর্ণকালীন চাকরি। নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কাজের সুযোগ থাকবে।

একনজরে

পদ: ইনভেস্টমেন্ট অফিসার (আপটু ইও)

প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (এমবিএ/এমবিএম অগ্রাধিকার)

অভিজ্ঞতা: ৪-৬ বছর (অন্তত ৩ বছর ইসলামি ব্যাংকিংয়ে)

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে

আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৫

