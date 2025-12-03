বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে ১০ম গ্রেডের ১৪টি বেসামরিক পদে নিয়োগে অনলাইনে আবেদন চলছে। আবেদনের সুযোগ আর দুইদিন।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, মেকানিক্যাল, অ্যারোস্পেস, এভিয়নিকস, সিএসই বা টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি, তবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রিতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে এবং ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস মেকানিক্যাল, আইটি, যোগাযোগ, যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে অন্যূন এক বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)
২. আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সিস্টার (লোকাল)
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যূন ০৪ বছর মেয়াদি নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)
৩. নকশাকার গ্রেড-২ (ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাধারী)
পদসংখ্যা: ০৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএসহ সিভিল, মেকানিক্যাল বা কম্পিউটার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)
বয়সসীমা
৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন ফি
২০০ টাকা (সার্ভিস চার্জ আলাদা)
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।