অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা: ভিসা–জটিলতা এড়াতে শিক্ষার্থীদের যে নতুন নির্দেশনা

অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা: ভিসা–জটিলতা এড়াতে শিক্ষার্থীদের যে নতুন নির্দেশনা
অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা (ওভারসিজ স্টুডেন্ট হেলথ কভার—ওএসএইচসি) গ্রহণ এখনো বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবেই বজায় রয়েছে। দেশটিতে পা রাখার আগেই পুরো ভিসার মেয়াদজুড়ে এই স্বাস্থ্যবিমা থাকতে হবে—এমন নির্দেশনা পুনরায় জোরদার করেছে অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ।
ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও তাঁদের নির্ভরশীলেরা, যেমন স্ত্রী/স্বামী ও ১৮ বছরের কম বয়সী সন্তান—অনুমোদিত প্রদানকারীর কাছ থেকে স্বাস্থ্যবিমা নিতে বাধ্য। এটি না থাকলে ভিসা–জটিলতা, এমনকি ভিসা বাতিলের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।
স্বাস্থ্যবিমা কেন গুরুত্বপূর্ণ
অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় তুলনামূলক বেশি। ওএসএইচসি শিক্ষার্থীদের সাধারণ চিকিৎসক (জিপি) দেখানো, নির্দিষ্ট হাসপাতাল চিকিৎসা এবং জরুরি সেবার খরচ বহনে সহায়তা করে। এটি দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্সের প্রধান শর্তগুলোর একটি।
এই স্বাস্থ্যবিমা দেশে প্রবেশের আগেই চালু থাকতে হবে এবং ভিসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হয়।
কী থাকে বেসিক প্ল্যানে
সব প্রদানকারীর বেসিক স্বাস্থ্যবিমায় সাধারণত থাকে:
—চিকিৎসকের পরামর্শ ফি
—কিছু হাসপাতাল চিকিৎসা
—জরুরি সেবা
—ওষুধের নির্দিষ্ট অংশের খরচ
তবে বেসিক প্ল্যানে দাঁতের চিকিৎসা, চোখের চিকিৎসা বা ফিজিওথেরাপি অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব সুবিধা পেতে হলে শিক্ষার্থীদের ‘এক্সট্রাস ওএসএইচসি’ নিতে হয়।
কভারেজ যেন কখনো বন্ধ না হয়
ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স স্পষ্টভাবে বলেছে, স্বাস্থ্যবিমা কভারেজে কোনো ধরনের বিরতি বা ল্যাপস হলে তা ভিসার শর্ত লঙ্ঘনের শামিল। শিক্ষার্থীর কোর্সের মেয়াদ বাড়লে বিমা সে অনুযায়ী বাড়াতে হবে। কভারেজ মিলিয়ে না রাখলে ভ্রমণ বা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে জটিলতা দেখা দিতে পারে।
শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সরকারি প্ল্যাটফর্ম
অস্ট্রেলিয়ার সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য, প্রথম সপ্তাহের গাইড, প্রি-ডিপার্চার চেকলিস্ট এবং বাসস্থানের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে সহায়ক নির্দেশিকা প্রদান করে। এর মাধ্যমে নতুন শিক্ষার্থীরা দেশটিতে পৌঁছানোর পর সহজে মানিয়ে নিতে পারেন।