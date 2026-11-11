নিয়োগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে নবম গ্রেডে চাকরি, পদ ২২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনফাইল ছবি
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ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে নবম গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২২। আবেদনের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার (নাক-কান-গলা–২, ব্লাড ব্যাংক–১, চর্ম ও যৌন–২, বহিঃবিভাগ ও ইনডোর–৬, জরুরি বিভাগ–২)

পদসংখ্যা: ১৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।

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২. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার (প্যাথলজি)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।

৩. পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।

৪. পদের নাম: কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।

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৫. পদের নাম: ভেটেরিনারি কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা

৯ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

২২৩ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১১ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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