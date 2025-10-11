নিয়োগ

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরি, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগ দেবে। পদের নাম ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার’।ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগ দেবে। পদের নাম ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার’। এ পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহীরা ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: ১ বছর

বেতন: ৪৫ হাজার টাকা

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

