বেসরকারি ব্যাংকে ট্রেইনি সেলস অফিসারের চাকরি, স্নাতক পাসে ৩০ পদে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: কবির হোসেন

বেসরকারি ওয়ান ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পদের নাম ‘ট্রেইনি সেলস অফিসার–সেলস অফিসার’। এ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। নবাগতদের আবেদনের সুযোগ আছে।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের বয়স: বয়স নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো শাখায় পদায়ন

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপদ্ধতিসহ অন্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়

২৯ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।

