নিয়োগ

রেডক্রসে চাকরি, বেতন ৬০ হাজার

প্রথম আলো ডেস্ক
রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্টে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। মডেল: ঢাকা বিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী রিশাদ, নিশাত ও ফারহানপ্রথম আলো ফাইল ছবি

রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্টে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) পদে জনবল নিয়োগে আবেদন ১১ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: কক্সবাজার

বেতন: ৬০ হাজার টাকা (মাসিক)

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, জীবন ও চিকিৎসা বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি, পরিবহন ভাতা, শিশু শিক্ষা ভাতা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আরও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

আরও পড়ুন

আড়ংয়ে বিবিএ অথবা স্নাতকে চাকরির সুযোগ

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক https://bdjobs.com/jobs/details/1439239?ln=1 করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

আরও পড়ুন

চট্টগ্রাম ওয়াসা ৯ম-১০ম গ্রেডে নেবে ২১ জন, আবেদনের সুযোগ বছরের শেষ দিন পর্যন্ত

আরও পড়ুন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন