বেসরকারি সংস্থায় ২৮৫ পদে চাকরি, অগ্রাধিকার নারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রতীকী

বেসরকারি সংস্থা প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে (পিসিডি) ২৮৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স)
পদসংখ্যা: ১
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

২. পদের নাম: অডিট চিফ
পদসংখ্যা: ১
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ৬৫ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ৭৫ হাজার ৩০০ টাকা।

৩. পদের নাম: এলাকা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ১২
বয়স: সর্বোচ্চ ৪২ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ৪৫ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ৪৭ হাজার ৫৫০ টাকা।

৪. পদের নাম: এমই কো–অর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ৩
বয়স: সর্বোচ্চ ৪২ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ৪৫ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ৪৭ হাজার ৫৫০ টাকা।

৫. পদের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন অফিসার
পদসংখ্যা: ৩
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ৪০ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ৪৩ হাজার ৮৫০ টাকা।

৬. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ২৫
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ৩৬ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ৩৯ হাজার ৯৬৫ টাকা।

৭. পদের নাম: অডিট অফিসার
পদসংখ্যা: ১০
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ২৭ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ২৯ হাজার ৫০ টাকা।

৮. পদের নাম: সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার
পদসংখ্যা: ১০০
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ২৬ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ৩১,০০০–৩৩,০০০ টাকা।

৯. পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার
পদসংখ্যা: ১০০
বয়স: ২৬ থেকে ৩৫ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ২০ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ২৪ হাজার ৬৮৫ টাকা।
১০. পদের নাম: হিসাবরক্ষক কাম আইটি সহকারী
পদসংখ্যা: ৩০
বয়স: ২৬ থেকে ৩৫ বছর
বেতন: শিক্ষানবিশকালীন মাসিক বেতন ২০ হাজার টাকা। স্থায়ী হলে মাসিক বেতন ২৪ হাজার ৬৮৫ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র নির্বাহী পরিচালক, পিসিডি, রাধানগর মক্তব মোড়, পাবনা–৬৬০০ ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে (ই–মেইলে আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়)।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩০ জানুয়ারি ২০২৬।

