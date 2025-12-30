সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে ৮১ পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে ৮১ পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত
সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৮১টি পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পরীক্ষায় বাংলা প্রতি মিনিটে ২৫ শব্দ ও ইংরেজি প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে। সাঁটলিপি পরীক্ষায় বাংলা প্রতি মিনিটে ৪৫ শব্দ ও ইংরেজি প্রতি মিনিটে ৭০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পরীক্ষায় বাংলা প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ ও ইংরেজি প্রতি মিনিটে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
৩. সহকারী হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে বাণিজ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
৪. সহকারী কেয়ারটেকার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
৫. সহকারী উপপরিদর্শক
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
৬. বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বাবুর্চি হিসেবে অন্যূন তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)
৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৮. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ১৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৯. মালি
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
১০. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
১১. কামরা বাহক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
আবেদনে বয়সসীমা
৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন ফি
১ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা।
৬ থেকে ১১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।
অনগ্রসর নাগরিকের (সব গ্রেডের পরীক্ষার্থী) ক্ষেত্রে সব পদের আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।