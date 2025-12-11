নিয়োগ

আর্মি নার্সিং কলেজে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত রংপুর ক্যান্টনমেন্টের আর্মি নার্সিং কলেজে চারটি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. লেকচারার

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: বিএনএমসির নীতিমালা অনুযায়ী স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ইন নার্সিং/এমপিএইচ অথবা নার্সিং রিলেটেড ফিল্ডে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।

২. নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়সসীমা

অনূর্ধ্ব–৩৫ বছর।

বেতন–ভাতা

কলেজের বেতনকাঠামো অনুযায়ী।

আবেদনের নিয়ম

অধ্যক্ষ, আমি নার্সিং কলেজ, রংপুর, রংপুর সেনানিবাস—ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ নম্বর পদের পরীক্ষার ফি ১,০০০ টাকা ও ২ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫০০ টাকা। ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

