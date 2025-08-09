বোয়েসেল: ইপিএস-টপিক উত্তীর্ণদের চাকরি ফরম ও স্বাস্থ্য সনদ জমার বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) ইপিএস-টপিক ২০২৪ (লটারি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ৩ হাজার ১০১ প্রার্থীর জব অ্যাপ্লিকেশন ফরম ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সনদ জমাদানের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নির্ধারিত জব অ্যাপ্লিকেশন ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সশরীর উপস্থিত হয়ে জমা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড), স্বাস্থ্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ সনদের মূল কপি (রেজাল্ট ঘোষণার তারিখের আগে সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ গ্রহণ করা হবে না), মূল পাসপোর্ট ও এসএসসি/সমমানের সনদের মূল কপি এবং ফটোকপি (পাসপোর্টের মেয়াদ ন্যূনতম ৩৯৫ দিন থাকতে হবে)।
জব অ্যাপ্লিকেশন ফরম, পাসপোর্ট, ছবি, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ ও এসএসসি/সমমান পাসের সনদের সফটকপি (নির্দিষ্ট ফরম্যাট ও সাইজ অনুযায়ী) ই–মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ই–মেইলে অবশ্যই ১৬ ডিজিটের ইপিএস-টপিক আইডি নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
জমাদানের সময়সূচি ও স্থান
জমাদানের তারিখ: ১৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত।
সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা, সাড়ে ১০টা, দুপুর ১২টা, বেলা ২টা ৩০ মিনিট ও বেলা ৩টায় (প্রার্থীর সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সময় প্রযোজ্য)।
স্থান: বোয়েসেল অফিস, প্রবাসী কল্যাণ ভবনের সপ্তম তলা, ৭০১ নম্বর কক্ষ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
বিশেষ দ্রষ্টব্য
এ মুহূর্তে জব অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ জমা দিতে হবে না। তবে ভিসা ফরম ও অন্য প্রমাণাদির সঙ্গে পরবর্তী সময়ে এটি প্রয়োজন হবে।
