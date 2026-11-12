নিয়োগ

হবিগঞ্জ পৌরসভায় ১৫তম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
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হবিগঞ্জ পৌরসভায় ১৫তম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ সময় আগামী ২০ ডিসেম্বর।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড–১৫)।

২. পদের নাম: বাজার পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৪)।

৩. পদের নাম: সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৪. পদের নাম: সহকারী কর আদায়কারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড–১৫)।

৫. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৬. পদের নাম: আদায়কারী (বাজার শাখা)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৭. পদের নাম: জিপচালক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

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৮. পদের নাম: বিদ্যুৎ মিস্ত্রি

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৯. পদের নাম: পাম্পচালক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

১০. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা (গ্রেড–২০)।

বয়সসীমা

২০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

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আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ডাকযোগে/সরাসরি প্রশাসক, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ বরাবর পৌঁছাতে হবে।

আবেদন ফি

১, ২ ও ৪ নম্বর পদ: ৩০০ টাকা।

অন্যান্য পদ: ২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২০ ডিসেম্বর ২০২৬

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