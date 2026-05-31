নিয়োগ

ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, পদ অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি

সফটওয়্যার ডেভেলপার (অফিসার–প্রিন্সিপাল অফিসার) পদে জনবল নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৭ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: সফটওয়্যার ডেভেলপার (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

*কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

*সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ন্যূনতম ৩ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্যাংকিং, ফিনটেক, এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম, ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম, পেমেন্ট গেটওয়ে বা এআইভিত্তিক সমাধান বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা ধারণা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কর্মস্থল

বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

আরও পড়ুন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, পদ ২৪২

বেতন–ভাতা

আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৭ জুন ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

আরও পড়ুন

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লিডারস প্রোগ্রাম, আবেদন আইইএলটিএস ছাড়াই

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন