জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০০ টাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০০ টাকা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল অ্যাডভোকেট পদে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে অস্থায়ী ভিভিতে ২ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: আইন উপদেষ্টা
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
আইন বিষয়ে ন্যূনতম এলএলবি (স্নাতক) এবং এলএসএম (স্নাতকোত্তর)/ বার-অ্যাট-ল ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সনদ থাকতে হবে।
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইনসম্পর্কিত মামলা পরিচালনায় ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা। হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনায় ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
ফি/সম্মানী
আলোচনা সাপেক্ষে।
২. পদের নাম: প্যানেল অ্যাডভোকেট
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
আইন বিষয়ে ন্যূনতম এলএলবি (স্নাতক) এবং এলএসএম (স্নাতকোত্তর)/ বার-অ্যাট-ল ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সনদ থাকতে হবে।
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন–সম্পর্কিত মামলা পরিচালনায় ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
ফি/সম্মানী
আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের নিয়ম
‘সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড’ বরাবর পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র সরাসরি, ডাকযোগে বা কুরিয়ারযোগে প্রেরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১০০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬