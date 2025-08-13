সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে চাকরি, রাজস্ব খাতের ১৫ পদে করুন আবেদন
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে ১৫ জনকে নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি। ১৫ জুলাই থেকে আবেদন শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা
১. পদের নাম: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১টি
গ্রেড: ১১
বেতনস্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে
২. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১টি
গ্রেড: ১৪
বেতনস্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে
৩. পদের নাম: অভ্যর্থনাকারী
পদসংখ্যা: ০১টি
গ্রেড: ১৬
বেতনস্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে
৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৮টি
গ্রেড: ২০
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
৫. পদের নাম: ক্লাশ অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ২০
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
৬. পদের নাম: বিনোদন কক্ষ অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ২০
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে আগ্রহীদের
৭. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ০১টি
গ্রেড: ২০
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অন্যূন অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১ নং পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) মোট ১৬৮/ টাকা এবং ২ থেকে ৩ নং পদের জন্য সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা ও ০৪ হতে ০৭ নং পদের জন্য এবং উল্লেখিত সকল গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ) প্রার্থীরা নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ৫৬ জমা দিবেন।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ আগস্ট ২০২৫