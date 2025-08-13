সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে চাকরি, রাজস্ব খাতের ১৫ পদে করুন আবেদন

নিয়োগ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে ১৫ জনকে নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি। ১৫ জুলাই থেকে আবেদন শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা

১. পদের নাম: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ১১

বেতনস্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে

২. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ১৪

বেতনস্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে

৩. পদের নাম: অভ্যর্থনাকারী

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ১৬

বেতনস্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে

৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০৮টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

৫. পদের নাম: ক্লাশ অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

৬. পদের নাম: বিনোদন কক্ষ অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে আগ্রহীদের

৭. পদের নাম: মালি

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অন্যূন অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১ নং পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) মোট ১৬৮/ টাকা এবং ২ থেকে ৩ নং পদের জন্য সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা ও ০৪ হতে ০৭ নং পদের জন্য এবং উল্লেখিত সকল গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ) প্রার্থীরা নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ৫৬ জমা দিবেন।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ আগস্ট ২০২৫

