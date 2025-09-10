৪৯তম বিসিএসের এমসিকিউ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা
৪৯তম বিশেষ বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৯তম বিশেষ বিসিএস এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা সকাল দশটায় শুরু হয়ে শেষে হবে দুপুর বারোটায়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, উক্ত পরীক্ষার হলভিত্তিক আসনবিন্যাস ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পরবর্তী সময়ে সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট ও দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।