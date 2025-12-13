বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন
দেশের অন্যতম উচ্চশিক্ষার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাইম ইউনিভার্সিটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা পূর্ণকালীন এই শিক্ষকের পদে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
কোন কোন বিভাগে নিয়োগ
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আইন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) এবং ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং—এই ছয়টি বিভাগে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদটি পূর্ণকালীন। অধ্যাপক পদে আবেদন করার জন্য প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে কমপক্ষে দুটি প্রথম শ্রেণি/বিভাগ/এ গ্রেড থাকতে হবে। তবে কোনো প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ বা সি গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না।
পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের জন্য: যেসব প্রার্থীর পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি রয়েছে, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বা সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে কমপক্ষে ৫ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পাশাপাশি, তাঁদের মোট ১৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে, যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে থাকাকালীন অন্তত ৭টি প্রকাশনা থাকতে হবে।
এমফিল ডিগ্রিধারীদের জন্য: এমফিল বা সমমানের ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কমপক্ষে ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এই ১৮ বছরের মধ্যে ৬ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রেও মোট প্রকাশনার সংখ্যা কমপক্ষে ১৫টি হতে হবে এবং এর মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ৭টি প্রকাশনা আবশ্যক।
স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের জন্য: চার বছর বা তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের শিক্ষাজীবনে কমপক্ষে তিনটি প্রথম শ্রেণি/বিভাগ/এ গ্রেড থাকতে হবে। তাঁদের মোট ২০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে মোট ১৫টি প্রকাশনার শর্ত প্রযোজ্য হবে, যেখানে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ৭টি প্রকাশনা থাকতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা
নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কাছে তাঁর সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের একাডেমিক উন্নয়নের জন্য নতুন ধারণা তৈরি করার সক্ষমতা আশা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে মান উন্নয়নের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী এবং দলগত কাজে উৎসাহী হতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ছাড়াও সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং দুটি উৎসব বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধা পাবেন। ঢাকা শহরে অবস্থিত এই কর্মস্থলের যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ সুবিধাজনক।
যেভাবে আবেদন করবেন
বিডি জবসের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে অথবা আগ্রহী প্রার্থীদের সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবিসহ হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত এবং সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাতে হবে: প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ১১৪/১১৬, মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।